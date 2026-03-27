ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯತೀಂದ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಅವರ 300ನೇ ಜಯಂತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸಿಕ ದ್ವಾದಶಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಹಂಕಾರ ತೊರೆದು ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ತಾತಯ್ಯ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎಂದು ಕೈವಾರ ಮಠದ ಟಿ.ಎಲ್.ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ವಿ. ನಾಯ್ಡು ತಂಡದಿಂದ ತಾತಯ್ಯನವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಬಡವರಿಗೆ ಕಂಬಳಿ, ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹ ಖಜಾಂಚಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ (ಗುಂಡಣ್ಣ), ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೋಟದಪ್ಪ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಗೀತಮ್ಮ, ಅನಿತಾ ರಾಮದಾಸ್, ರಮೇಶ್ಸ್ವಾಮಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕ ವಿ.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>