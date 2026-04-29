ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ತತ್ವ ಅನುಸರಿಸಿ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಸಂಗ ಯತೀಂದ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗ ಗೀತಾ ಸತ್ಸಂಗ ಸೇವಾ ಬಳಗದಿಂದ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಅವರ 27ನೇ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾತಯ್ಯ ಅವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ತತ್ವಪದ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೈವಾರ ಮಠದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಠಾಧೀಶರು, ಶರಣರು, ಸಂತರು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಕು ಡೊಂಕು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ವಿಮಲಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾರಂಶವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಶಿವಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ವಿ.ನಾಯ್ಡು ತಂಡದಿಂದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಿತು. ರಮೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ರಘು, ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ರೂಪಕ್ಕ, ಬಲಿಜ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕ ವಿ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>