ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಜಯಂತಿ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಇಲ್ಲಿನ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಸಂಗ ಯತೀಂದ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗ ಗೀತಾ ಸತ್ಸಂಗ ಸೇವಾ ಬಳಗದಿಂದ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯರ 300ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ 26ನೇ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾತಯ್ಯರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶದ ಮೇಲೆ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ತತ್ವಪದ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕು-ಡೊಂಕು ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೈವಾರ ಮಠದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ವಿ ನಾಯ್ಡು ತಂಡದಿಂದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಿತು. ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ, ರಮೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಚಕ ರಘುಸ್ವಾಮಿ, ಪಟ್ಟಣ ಬಲಿಜ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ನಾಗರಾಜು, ದೊಡ್ಡ ವೇಮಣ್ಣ, ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>