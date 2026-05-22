ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯೆಯರ ಗಂಡಂದಿರ ದರ್ಬಾರು!

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯೆಯರ ಗಂಡಂದಿರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆಯರ ಅನಕ್ಷರತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪತಿಯಂದಿರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾಯಿತ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು. ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಇರುವುದು ಅವರ ಗಂಡಂದಿರ ಬಳಿ. ಸದಸ್ಯೆಯರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಂತೆ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಯಜಮಾನರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಪತಿಯಂದಿರ ಶಿಫಾರಸು ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಪತಿಯಂದಿರನ್ನೇ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಗಂಡಂದಿರು ತಾವೇ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭವ್ಯಾ ಅವರ ಪತಿ ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 22ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯೆಯ ಪತಿ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಪತಿಯಂದಿರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎಂ.ರಾಮು ಆರೋಪ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ತೆರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸಭೆ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆ ಕರೆಯದೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಪತಿಯೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಮು.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೆಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪತಿಯರು ಪುರಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಹಿರಿಯ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪತಿಯರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭವ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>