ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭೆ ಬಜೆಟ್

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ದಿನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭವ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಸೋಮವಾರ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ₹61.52 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ₹61.23 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ₹29.50 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹6 ಕೋಟಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ₹15ಲಕ್ಷ, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ₹15ಲಕ್ಷ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.30ಕೋಟಿ, ಬೀದಿದೀಪಗಳಿಗೆ ₹8ಲಕ್ಷ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹25ಲಕ್ಷ, ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹25ಲಕ್ಷ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹50ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ₹1.25ಕೋಟಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹20ಲಕ್ಷ, ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಗೌರವಧನಕ್ಕಾಗಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಎನ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಕೇಶವಪ್ಪ, ವಿ.ನಂದಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಎಂ.ರಾಮು, ಎ.ಆರ್.ಹನೀಫುಲ್ಲಾ, ವಿಮಲಾ ಬಸವರಾಜ್, ಸೈಯದ್ ಎಕ್ಬಾಲ್, ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅಜಿತ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಆಯಿಷಾ ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ಸಲ್ಮಾ ಖಾನಂ, ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜು, ಸುಷ್ಮಾ ಮಹೇಶ್, ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.