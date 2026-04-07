ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, ರೈತ ಕಂಗಾಲು

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಭಾವದಿಂದ ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ರೈತರಿಗ ಧಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ಔಷಧಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಕೂಲಿ ಖರ್ಚು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>'ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆಗೆ ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ನಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಾರು ₹10 ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಔಷಧಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ನೆಟ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 7 ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹25 ರಿಂದ ₹30 ದರ ಇದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಂಡಿಬಲೆ ರೈತ ಮಧು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>