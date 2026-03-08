ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಓಡಾಟ

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗುಮ್ಮಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಕಾಡಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ನಾಯಿಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಯ ಓಡಾಟದ ವಿಡಿಯೊ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಯ ಓಡಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಓಡಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯಾಲಮಡುವು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಾಡಾನೆಯು ಆನೇಕಲ್ನತ್ತ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>