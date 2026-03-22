‘ಭಕ್ತರು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿ’

ಐಗಳಿ: 'ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೂಲ ತುಬಚಿಯವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಐಗಳಿ ಹಾಗೂ ತುಬಚಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಭಕ್ತರು ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದ ಬಾಳೋಣ' ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠ ಹಾಗೂ ತುಬಚಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠಧೀಶ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐಗಳಿಯಿಂದ ತುಬಚಿಯವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತುಬಚಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲಾಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಗುರುಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸದಾಶಿವ ಭಾಲಪ್ಪನವರ, ಶಿವಾನಂದ ಸಿಂಧೂರ, ಶಿವನಿಂಗ ಅರಟಾಳ, ಶಿಕ್ಷಕ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ತೆಲಸಂಗ, ಬಸವರಾಜ ತೆಲಸಂಗ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕಾಂಬಳೆ, ಅಪ್ಪು ಮದಬಾವಿ, ಹಣಮಂತ ಮಿರ್ಜಿ, ಐಗಳಿಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ಇದ್ದರು. ಶಿವಾನಂದ ಸಿಂಧೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಮಧಬಾವಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-21-551483498</p>