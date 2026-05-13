ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ತಗಡಿನ ಶೀಟು

ಅಳ್ನಾವರ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಸೊಪ್ಪಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಗಡು ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಹಾನಗಲ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಳ್ನಾವರ– ಲೋಂಡಾ ಮಧ್ಯದ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅನೇಕ ರೈಲುಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ದೇಸಾಯಿ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ನಿಂಗಯ್ಯ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಜಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಕಚೇರಿ ಎದುರು ಮರ ಬಿದ್ದು, ತುಸು ಹೊತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.

'ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೊಲ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಲು ಈ ಮಳೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-24-1012113314