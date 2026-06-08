ಕನ್ನಡ ಪರ ಠರಾವು ವಿಷಯ ನಾನೇ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ: ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್‌ ಸೇಠ್‌

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘</strong>ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ’ ಎಂಬ ಠರಾವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನೇ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಸಂಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ನಿರತ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು. ನಂತರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್ ತಮ್ಮ ಮನದ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ರೀತಿ ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ‘ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಉಪಮೇಯರ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ‘ಗಡಿ ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮೋರೆ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ‘ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗ’ ಎಂಬ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎಂಇಎಸ್ನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಯಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏಕೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ‘ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p><p>‘ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಿಯೂ ನೀವು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ನಾನೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಷನ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 58 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎಂಇಎಸ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊರತಾಗಿ ಠರಾವಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ಕೆ.ರಾನರಾಜನ್, ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ, ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ, ಬಲರಾಮ ಮಾಸೇನಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾಳೂಕರ ಹಲವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>