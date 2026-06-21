ಅಥಣಿಯ 74ರ ಪ್ರಾಯದ ವಿಲಾಸರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 'ಜಲಯೋಗಿ' ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ

<p><em>ಪರಶುರಾಮ ನಂದೇಶ್ವರ</em></p>.<p>ಅಥಣಿ: ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ವಿಲಾಸರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (74) ಅವರು ‘ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಮನುಷ್ಯ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಲಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ದೊಡ್ಡದು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಜಲಯೋಗವನ್ನು ಹಠಯೋಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವರ ಅವರದು, ಕುಂದದ ಉತ್ಸಾಹ.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅವರು ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆ, ಚುರುಕುತನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಲಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈಜುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಪದ್ಮಾಸನ, ಶವಾಸನ, ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರಿಗೆ ಈಜು ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಾವಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನ ಹಾಕಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಬರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದರೆ ಚಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಇದ್ದರು ಜಲಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕ– ಯುವತಿಯರಿಎಗೆ ಈಜು ಮತ್ತು ಜಲಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈಜು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬುದು ವಿಲಾಸರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಮನದಾಳ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-21-407645637</p>