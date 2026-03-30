‘ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ’

<p>ಅಥಣಿ: ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಡಚಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸದಾ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಂಪವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 34ನೇಯ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವೆ ಎಂದು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಶ ನಂದಗಾಂವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂತೋಷ ಬಡಕಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿ ಶೀಘ್ರವೇ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿನೋದ ಕಾಂಬಳೆ, ವಿಜಯ ಬೀಸೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಚೌಗಲಾ, ಸಂಜಯ ವಾಘಮೋಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಂಪವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಸಚಿನ ಹೆರವಾಡೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಕರೆಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯ್ತು, ಈ ವೇಳೆ ವಿನಾಯಕ ಘಾಳಿ, ರಾಜು ಸೆಮಡೆ, ಬಾಳು ನಾಯಿಕ, ಅಮಸಿದ್ದ ತಪಲೆ, ಬಸಪ್ಪ ಹೆರವಾಡ, ವಿಕಾಸ ಮೋರೆ, ಸಾಗರ ಗಲಗಲಿ, ಅರುಣ ತಪಲೆ, ಪಿಂಟು ಘಾಳಿ, ರಮಜೆ ಇನಾಮದಾರ, ಸುನೀಲ ಹೆರವಾಡೆ, ಉಮೇಶ ಕೋಳಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-21-48315780</p>