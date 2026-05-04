ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡದಿರಿ

ಅಥಣಿ: 'ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ರಾ ಮಸೀದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಬಾರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನೂರಾಣಿ ಸಭಾ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಶನಿವಾರ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ರಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಂಡಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಜೂ ಹೋಳಿಕಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯು ನಿಮ್ರಾ ಮಸೀದಿಯ ತೀರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲಾನಾ ಜುಬೇರ್, ಮೌಲಾನಾ ಇಸಾಕ್, ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಯ್ಯದ್ ಅಮೀನ ಗದ್ಯಾಳ, ಜುಬೇರ್ ನಾಲ್ಬಂದ್, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಯುನೂಸ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಅಸ್ಲಂ ನಾಲಬಂದ, ಬುಡ್ಡು ನಾಲಬಂದ, ರಿಯಾಜ್ ಸನದಿ, ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಅಬಿದ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸಯ್ಯದ ಗಡ್ಡೆಕರ, ರಿಯಾಜ್ ಸನದಿ, ಬಾಬು ಖೇಮಲಾಪುರ, ಐ.ಜಿ.ಬಿರಾದರ್, ಶಾಮಶುದ್ದಿನ್ ಡಾಂಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>