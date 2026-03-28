ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಅಥಣಿ: ಉಪ ವಿಭಾಗದ 6 ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 110 ಮೂಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಥಣಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಥಣಿ, ಐಗಳಿ, ಕಾಗವಾಡ, ಹಾರೂಗೇರಿ, ಕುಡಚಿ, ರಾಯಬಾಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತಸ್ತ್ರರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥಣಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮುನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಥಣಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ 917 ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದವು. 260 ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇ. ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲಿಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆರ.ಬಸರಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ 110 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು .</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಸಂತೋಷ ಹಳ್ಳೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಪ್ಪಿನ್, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಉಪ್ಪಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಳವಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖೋತ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಗನೂರ, ರಮೇಶ ತೇಲಸಂಗ, ಎಂ.ಎ.ಆಳಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಜಮೀರ ಡಾಂಗೆ, ಎಸ್.ಎ.ಶೇಖ, ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಹಡಪದ, ಸುಧಾಕರ ಸವದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>