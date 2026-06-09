ಅಥಣಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ

<p>ಅಥಣಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಬಿಸಿಎ ಕಾಲೇಜಿನ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖ್ಯಾತ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ , ಕೊಗ್ನೀಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಹನಾ ಶಿಂಧೆ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೋಳಿ, ಆಕಾಶ ಬಿರಾದಾರ, ಕೊಗ್ನೀಜೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಪಾಟೀಲ್, ಅಂಜನಾ ವಾಲಿಕರ್, ಕಾರ್ತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೃಪಾ ಪವಾರ ದೇಸಾಯಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಧರೆಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಕಾ ಶಿಂಧೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಗುಜರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮನಕಾಪುರೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಡಗ, ಕೋಮಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶುಭದಾ ಘೋಲಾಪ್, ಜ್ಯೋತಿ ಜಗಲಗಟ್ಟಿ, ರುಚಿತಾ ಬಸಗೌಡರ್,ಪೂಜಾ ಬಳೋಜ್, ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗಗೋಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಧರೆಪ್ಪನವರ, ಸತೀಶ ಐಚೇರಿ, ವಿನೋದ ಅಸ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಸಿಎ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ 104 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸತೀಶ್ ಮಾಳಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಂಜಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ ಮಾಳಾಯಿ, ನಿಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-21-1815572439</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>