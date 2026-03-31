ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: 'ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಮಂಗಲಾ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪತ್ರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಭಾಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, 'ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದರು</p>.<p>ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪತ್ರಿ ಬಸವ ನಗರ ನಾಗರಿಕರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆಎಲ್ಇ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ಮೆಟಗುಡ್ಡ, ಕೆಎಲ್ಇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ ತಟವಟಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೊಳಕೂರ, ಪಾರ್ವತಿ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ, ಗುರುಪಾದ ಕಳ್ಳಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರವಿಕುಮಾರ ಹುಲಕುಂದ, ಉದಯ ಕೊಳೇಕರ, ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಜಗೋಳಿ, ವಿವಿಧ ಸಾಧಕಯರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಾ ಕಳ್ಳಿಬಡ್ಡಿ ದಂಪತಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುವರ್ಣಾ ಬಿಜಗುಪ್ಪಿ, ಕಾಡಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡಿ, ಡಾ.ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪುಂಡಲೀಕ ಕಡಕೋಳ, ಮಹಾದೇವ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ, ಮೋಹನ ಬೇವಿನಗಿಡದ, ಈರಣ್ಣ ಹವಳಪ್ಪನವರ, ನಿಂಗನಗೌಡ ದ್ಯಾಮನಗೌಡರ, ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗಂಗಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಟೋಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕ ಸಾಲಿ, ದುಂಡಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪತ್ರಯ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಂಗಳಾ ಅಕ್ಕಿ, ಕಲಾವತಿ ಕಡಕೋಳ, ಮಹಾದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವಲೀಲಾ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ಮೆಳವಂಕಿ, ಗೀತಾ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ ಕೊಳವಿ. ವೀರಭದ್ರ ಕಾಪಸೆ, ವಿದ್ಯಾ ನೀಲಪ್ಪನವರ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಅಜಗಣ್ಣ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>