ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ

<p><em>ರವಿಕುಮಾರ ಎಂ.ಹುಲಕುಂದ</em></p>.<p>ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಹಲವು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುಡಿಸಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ಮಳೆಯ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರು ಪಾಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು; ಬಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೂಡಂಗಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗಳು, ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಪಾನ್ ಶಾಪ್, ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಗುಟ್ಕಾ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಂಗಡಿಕಾರರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗೃಹಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ, ಮನೆಗಳ ಮರಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಚರಂಡಿಗಳು, ಗಟಾರಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಆಶ್ರಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಲ್ಮಠ ಗಲ್ಲಿ, ಹುಡೇದ ಬಾಂವಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಹ ನಿಂತು ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ನೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯಿತು. ಈಗ ತಂಗಲು ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೇಣುಕಾ ಕಾಂಬಳೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಮೇಶ ಹಿಟ್ಟಲಗಿ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-21-726094951</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>