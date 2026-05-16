ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ತಡರಾತ್ರಿ ಮಳೆ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜೋರಾದ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಕೆಲಕಾಲ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಗಳು ತೇವಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಂಪಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೋರಾದ ಮಳೆಗೆ ಚರಂಡಿ, ಗಟಾರ, ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದವು.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿತು. ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚರಂಡಿ, ಗಟಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಗ್ಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆರುವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವೆಡೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>