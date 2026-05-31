‘ಪೊಲೀಸರು ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ’

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರೋಪೇಷನರಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ಜೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ, ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಐಪಿಎಸ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಭಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗುರಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟಾನುಘಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಸ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ಅವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೋಪೇಷನರಿ ಐಪಿಎಸ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಜನತೆಗೆ ಅಭಿನಂದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂತೋಷ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಪಿಐಗಳಾದ ಪ್ರಮೋದ ಯಲಿಗಾರ, ಗಜಾನನ ನಾಯಕ, ಪಿಎಸ್ಐ ಎಫ್.ವೈ.ಮಲ್ಲೂರ, ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಗ್ಗಿ, ಡಾ.ಚೇತನಾ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಹಾಂತೇಶ ತುರಮರಿ, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಜ್ವಾಲಾಪೂರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>