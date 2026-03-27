‘ಭೂಮಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸಿ’

<p>ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ’ಭೂಮಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>’ತಂದೆ–ತಾಯಿ, ಗುರುಗಳು, ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಋಣಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುನವಳ್ಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮರಕುಂಬಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಜಿ.ಬಿ.ಮಲ್ಲೇಶ ಅಜ್ಜನವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಕಿರಣರಾಜ್ ಗಾಯಕ ಹೇಮಂತ್, ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ಸರಿಗಮಪದ ದರ್ಶನ, ಲಹರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಸವಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಗರ ಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಗ್ಗಿ, ವಿಜಯ ಬೋಳನ್ನವರ, ಶಿವಾನಂದ ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಜು ಜನ್ಮಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ ಬೋಳೆತ್ತಿನ, ಬಾಬು ಕೂಡಸೋಮಣ್ಣವರ, ವಿರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಸುಜಾತಾ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-21-2022289291</p>