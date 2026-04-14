‘ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಠಗಳು ಶ್ರಮಿಸಲಿ’

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: 'ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಣೆಗೆ ಮಠಗಳು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಪ್ರಭುನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಭಗಳಾಂಬಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಗಳಾಂಭಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಭಗಳಂಭಾದೇವಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನರನ್ನು ಉದ್ದರಿಸುಲ್ಲಿ ಮಠ-ಮಂದಿರಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ದೇವಾಲಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಚ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುನವಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಮಠದ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಪರಿಮಿತ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಗಳಾಂಭಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆರಾದ್ರಿಮಠ, ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಭಾ ಅಕ್ಕ, ಮಾಸ್ತಮರ್ಡಿ ಅಂಬಾದೇವಿ ಮಠದ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೈಲವಾಡ ಕುಮಾರದೇವರು, ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹುಲೆಪ್ಪನವರಮಠ, ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ.ಗಿರಿಜನ್ನವರ, ಈರಣ್ಣ ಬೆಳವಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅಕ್ಕಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹತಕುಣಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಹಣಸಿ, ಗುರುನಾಥ ಇಟಗೌಡರ, ಕಾಂತು ಹೊಳಿ, ಸಂತೋಷ ವಿರಕ್ತ ಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡಿಮನಿ, ರೇಖಾ ವಿರಕ್ತಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಗಳಾಂಭಾ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ, ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ, ಕುಂಭಮೇಳ, ಶ್ರೀಗಳ ಸಾರೋಟ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಭಜನೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಜರುಗಿದವು. ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಮಾತಾಶ್ರೀ ಭಗಳಾಂಬಾದೇವಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆರ್.ಎಪ್.ಇಂಚಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಿವೃತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹುಲೆಪ್ಪನವರಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-21-1606503701</p>