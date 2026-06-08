ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶತಮಾನದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧ: ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ

<p>ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ‘ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಸಂಚಾಲಿತ ಶೂರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಕೆಸಿಆರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೇ 100 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ಧ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಕಲಿತ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ಯಾಗ, ಶ್ರಮ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶೌಚಾಲಯ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಗ್ಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಜನ್ಮಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಡ್ಡೇಸಾಬ ಶಿರಸಂಗಿ, ಅರ್ಜುನ ಕಲಕುಟಕರ, ಉಳವಪ್ಪ ಬಡ್ಡಿಮನಿ, ಹೇಮಲತಾ ಹಿರೇಮಠ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡ್ಲಿ, ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪತ್ತಾರ, ಜಗದೀಶ ಜಂಬಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕಲ್ಲೋಳ್ಳಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಕೋಟಬಾಗಿ, ದಿಲಶಾದಬಿ ನದಾಫ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಲಾಪೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಗ್ಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂದೀಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ (ಪ್ರಥಮ), ಸಂದೇಶ ಅಸುಂಡಿ (ದ್ವಿತೀಯ), ಅಶ್ವಿನಿ ಸುಣಗಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಗೇರ (ತೃತೀಯ) ಅವರನ್ನು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಸಿ.ಹಂಗರಕಿ, ಎಂಕೆಸಿಆರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಿ.ಐ.ಗುಡಿಮನಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಆರ್.ಎಸ್.ಹಿಟ್ಟಣಗಿ, ಇಂಜನೀಯರ್ ಗೌರಿಶಂಕರ ಮಹಾಳಂಕ, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಪಾಟೀಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಾಳೇಶ ಬೋರಗಲ್, ಮಹಾದೇವಿ ಅಂಗಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಹಸರಂಗಿ, ಗೀತಾ ಸೊಲಬನ್ನವರ, ಮಂಜು ಗರಗದ ಇದ್ದರು. ನಗರಸಭೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂ.ಐ.ಕುಟ್ರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-21-43637732</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>