ವಕೀಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಪರಿಶೀಲನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ, ವಕೀಲರಾದ ಪೂಜಾ ಸಂಜಯ ಕಾಕತ್ಕರ್ (ಪಾಟೀಲ) ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 2.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. 'ಸೋಕೊ' ತಂಡ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನದಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಪೂಜಾ ಅವರ 15 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಕೊಠಡಿಯ ಕಿಟಕಿಗೆ ಗುಂಡು ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರು ಪರಿಶೀಲಿದಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2008ರಿಂದ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಘಟನೆ ಅದೇ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ವೃತ್ತಿ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ತಂಡಗಳು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಪೂಜಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>