ವೈದ್ಯರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಎಐ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಪುಣೆಯ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಉಪಕುಲಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಯೆರವಡೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎನ್ಎಂಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಕೆಎಲ್ಇ ಸೆಂಟೇನರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೆಎಲ್ಇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ(ಕಾಹೇರ್) 16ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂದು ಎಐ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಐ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿದ ವೈದ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು; ಹಣ ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೀವು ಪಡೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಪಂಚ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್’ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದ ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಡ್ನಿ ಕಿಮ್ಮೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮೂತ್ರರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ (ಯೂರಾಲಜಿ) ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಜಿ. ಗೊಮೆಲ್ಲಾ, ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅವು ಯಶಕಂಡಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಹೇರ್ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ ಕೋರೆ, ಕಾಹೇರ್ ಉಪಕುಲಪತಿ ಸಂದೀಪ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ, ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಂದ್ರ ಮೆಟಗುಡ್ ಇತರರಿದ್ದರು. ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಕವಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ನೇಹಾ ಧಡೇದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-21-362302130</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>