ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ 8 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ, ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಳೇಭಾವಿ–ಮೋದಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂತಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಡಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ರೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮಾರಿಹಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಹಳೇ ಸಗಟು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಮಹಾತ್ಮಫುಲೆ ರಸ್ತೆಯ ರಾಹುಲ ಜಾಧವ, ಆಕಾಶ ಲೋಹಾರ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಳತಗಾ ಬಳಿ ಆಝಮ್ ನಗರದ ಅಬೂಬಕರ್ ಶಹಾಪುರಕರ, ಜಾಫರವಾಡಿಯ ಸಮೀರ್ ಶೇಖ್, ಬಸವಂತ ಧೊಂಡೆ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಕಾಕತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಬಸ್ತವಾಡದಲ್ಲಿ ಹಲಗಾದ ಪರಶುರಾಮ ಹನಮಂತಾಚೆ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ: ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ</p>.<p>ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಕವಿ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಆಮಿಷ: ವಂಚನೆ</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದ ₹11.74 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮತನೂರಿನ ಆನಂದ ಬಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪತ್ತಾರ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನನ್ನು ‘ಟಿಸಿಎಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿಐಪಿ–2’ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಖಾತೆ ತೆಗೆಯಿಸಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಿಂದ ಮೇ 27ರವರೆಗೆ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ₹6.68 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹400 ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹6.67 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹7.78 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆನಂದ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಐಪಿಒ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ತೆಗೆಯಿಸಿ ಮೇ 10ರಿಂದ ಜೂನ್ 1ರವರೆಗೆ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ₹5.07 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ₹3,400 ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ. ನಂತ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-21-1463090458</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>