<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ‘ಆರ್ಟೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್’ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆಡಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೆಡಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಹೆಡಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ‘ಆರ್ಟೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸುಮಾರು 3000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿವೇರ್, ಫಾಸೆಟ್ಸ್, ಶವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಮನೆಮಾಲೀಕರು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಡಿಫೈನ್’ ತತ್ವದಡಿ ಹೆಡಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಾಕ್ವಾರ್ ಗುಂಪು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಟೈಜ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾತ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಕ್ವಾರ್, ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಸ್ಕೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜಾಕ್ವಾರ್ ಗುಂಪು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಟೈಜ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾತ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಕ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಸ್ಕೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. 2005ರಿಂದ ಜಾಕ್ವಾರ್ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಡಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟೈಜ್ನ ಭವ್ಯ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಜಾಕ್ವಾರ್ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ‘ಆರ್ಟೈಜ್’ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಾತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲೆ, ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಾನುಭವವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ’ ಎಂದರು. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಹೆಡಾ, ಎಂ.ಟಿ. ಹೆಗಡೆ, ಗೌರವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಪುನೀತ್ ವರ್ಮಾ, ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬಕುಲ್ ಜೋಶಿ, ನಾರಾಯಣ ಹೆಡಾ, ಗೋದಾವರಿ ಹೆಡಾ, ಶಕುಂತಲಾ ಹೆಡಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-21-1689154744</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>