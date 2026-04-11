‘ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ’

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೂ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿನವೇ ಬೇರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಪಕ್ಷದ ಬಲ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರಗೇಶ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ನೋಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 50 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮಲಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸಿ.ಎಂ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದವರು ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮುನಿಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಮತಗಳು ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಂಡಿತ. ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಮತಗಳೇ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ. ಈ ಮತ ಗಟ್ಟಿಯಾದಷ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>