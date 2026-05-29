ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ-–ಭಕ್ತಿಯ ಬಕ್ರೀದ್‌

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗುರುವಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ–ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೈದಾನ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಖಿಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಮ್ಮದೀಯಾ ಮಸೀದಿ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಟಿಳಕವಾಡಿ, ವಡಗಾವಿ, ಸಂತಿಬಸ್ತವಾಡ ಹಾಗೂ ಅಲಾರವಾಡ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನ, ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ದುಂಡು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಧರಿಸಿ, ಅತ್ತರ್ ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಾಲಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಿರಿಯರು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿದರು.

ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಕುರ್ಬಾನಿ (ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ) ನೀಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಭೋಜನ ಸವಿದರು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೃಹಿಣಿಯರು ನಸುಕಿನಿಂದಲೇ ಆಚರಣೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಶಿರ್ಕುರುಮಾ, ಗುಲ್ಕಂದ್, ಫಿಕನಿ, ಪನೀರ್, ಕೀರ್, ಮಕನೆಕೀರ್, ಶಾಹಿ ತುಕಡಿ ಮುಂತಾದ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಕೋಫ್ತಾ, ಕಲೇಜಾ ಮಸಾಲಾ, ಕಚ್ಚಾಕೀಮ್, ಮಟ್ನ್ ಟಿಕ್ಕಾ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಮುಂತಾದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-21-616006984