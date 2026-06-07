ನನ್ನದು ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆ: ಬಾಲರಾಜ್ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ನಮ್ಮದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದೂವರೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಂಕಟ ಸಂದರ್ಭ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯರಾಜ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲರಾಜ್ ಮಾನೆ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನಮ್ಮಂತೆ ಬರಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಬಾಲರಾಜ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ‘ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್’ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-21-318040333</p>