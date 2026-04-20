‘ಬಸವಣ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ’

ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರ್ಯಾಲಿ ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಖಾಸಬಾಗ, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ರವಿವಾರ ಪೇಟೆ, ಖಡೇಬಜಾರ್, ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ, ರಾಮದೇವ ಗಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ವೃತ್ತ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತ, ಶಿವಬಸವ ನಗರ, ಶ್ರೀ ನಗರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ, ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಭವನ ತಲುಪಿತು.

ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿಮಠ, 'ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಾರಿದ ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರರು. ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

'ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ, ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯು ಬಸವ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟುಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರಂಜಿಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ನೈತಿಕ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾದರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಡೆ–ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಬೆಲ್ಲದ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ರೊಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಎಚ್.ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಾಗಿ, ವಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಸಾದ ಹಿರೇಮಠ, ವಿದ್ಯಾ ಗೌಡರ, ಗುರುದೇವ ಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ಕಳಸಣ್ಣವರ, ಸೋಮಲಿಂಗ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ದೇಯನ್ನವರ, ಶಂಕರ ಗುಡಸ, ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೆಂಬಳಗಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-21-1172337006