ವೈಭವದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದವು.</p>.<p>ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ವಚನ ಗಾಯನ, ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ, ಭಸವ ಧ್ವಜಗಳ ಹಾರಾಟ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ವಚನಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ 16 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭವ್ಯ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಸವ ಮೂರ್ತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳ ಪಠಣ, ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು. ಡಿ.ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾದದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯುವಜನರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಝಾಂಜ ಪಥಕ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಕೋಲಾಟ ಮುಂತಾದವು ಕಳೆತಂದವು.</p>.<p>ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಕಾಕತಿ ವೇಸ್, ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>