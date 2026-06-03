ಪ್ರತಿ ವಚನವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನವೂ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಅವರ ಆಶಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ತತ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗೀಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯೆ ಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಶಯಗಳು’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ದಯಾನಂದ ನೂಲಿ, ‘ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಗುಜರಾತ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ರಾಜರಾದಿಯಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಶರಣ ಚಳವಳಿಯ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಬೆಲೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಶಿವರಾಜ ಅರಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಯಾನಂದ ನೂಲಿಯವರವರು ರಚಿಸಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡಪ್ಪ ಬಸ್ತವಾಡಿ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಶಯದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಗುರುಪಾದ ಮರಗುದ್ದಿ, ಎಲ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಮುದೂರ, ಶಾಂತಾದೇವಿ ಪಾಟೀಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯೆ ಪ್ರೊ.ಮೈತ್ರೇಯಿಣಿ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-24-1270703709</p>