ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆಗೆ ವಿನಾಯಕ ಮೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಮೋರೆ ಅವರನ್ನು ಸತತ 3ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆ. ವಾಸುದೇವ್ ಪ್ರಭು (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಡಿ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ (ಖಜಾಂಚಿ), ವಿನಾಯಕ್ ಘೋಡೇಕರ ( ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎನ್.ಜೋಶಿ, ವಿ.ಬಿ.ಯಲಬುರ್ಗಿ, ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್, ಜೆ.ಜಿ., ನಾಮಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸುಹಾಸ ಗುರ್ಜರ, ಸುಭಾಷ ಮಿರಾಶಿ, ಸುಹಾಸ ಸಾಂಗಲಿಕರ, ವಿ.ಆರ್.ಗುಡಿ, ಸಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಿವನಗಿ, ಜಯಂತ ಜೋಶಿ, ಸ್ವಾತಿ ಘೋಡೇಕರ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಲಹೆಗಾರರು). ವಿನಾಯಕ ಘೋಡೇಕರ, ಸಚಿನ ಜವಳಿ, ಗಣಪತಿ ಭುಜಗುರವ, ಪಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಅಮರ ದೇಸಾಯಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಗಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಟಿ, ಮಾಲತೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಕುಬೇರ್ ಗಣೇಶವಾಡಿ, ನಾಮದೇವ್ ಕೋಲೇಕರ, ಪಿ.ಜೆ.ಘಾಡಿ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಘ). ಸುಖದ ದೇಶಪಾಂಡೆ (ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ) ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-21-1272269583</p>