ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆಗೆ ವಿನಾಯಕ ಮೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 1:05 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 1:05 IST
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Belagavi
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