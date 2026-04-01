ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕೇಶಿಯಾ ಅಪಾಯ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರಣ್ಯ ಜೀವಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.</p>.<p>ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯವೆಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅಕೇಶಿಯಾ (ಔರಿಕ್ಯುಲಿಫಾರ್ಮಿಸ್) ನೆಡುತೋಪು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. 2018–19 ರಿಂದ 2028–29 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 3,363.68 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪುಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತುರ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಫಾರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕು. ಇದರ ಸಮಗ್ರ ಗಣತಿ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿ ಗಿರಿಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6.3.1' ಪ್ರಕಾರ ಭೀಮಗಡದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ, ಅರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಡುತೋಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಮರಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉರುವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಗಿರಿಧರ್ ಮನವಿ.</p>.<p>'ಅಕೇಶಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮರಮುಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರಬಹುದೇ ಹೊರುತು; ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಎನ್.ಇ.ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>