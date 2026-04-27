ಮೂವರ ಬಂಧನ, 20 ಬೈಕ್‌ ವಶ

ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿವಿಧ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ₹11.32 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 20 ಬೈಕುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೀರೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ (25), ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲದಾಳದ ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ (23), ಕೆಂಚನಟ್ಟಿಯ ಕಮಲಪ್ಪ ಗುಂಡ್ಯಾಗೋಳ (38) ಬಂಧಿತರು.

ಹೊನಗಾದ ದಿಲೀಪ ಜಾಧವ ಎಂಬುವವರು ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕೆಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇವರು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದರ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜತೆ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಘಟನೆ ವಡಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಸೇರಿ, ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-21-712438513