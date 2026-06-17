ಇತರರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ: ಡಾ. ಎಂ. ದಯಾನಂದ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ರಕ್ತದಾನ, ಅಂಗದಾನ, ದೇಹದಾನ ಇವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ನಲ್ ಡಾ. ಎಂ.ದಯಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸುಮಾರು 30 ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮರಣಾನಂತರ ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಕವಿ, ‘ರಕ್ತವನ್ನು ಜೀವನದ ಅಮೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ರಕ್ತಾಮೃತವಾಗಿದೆ. ಅಮೃತವು ಜೀವ ನೀಡಿದಂತೆ, ರಕ್ತವೂ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನ ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವದು ವಿಷಾದನೀಯ’ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಮಾಧವ ಪ್ರಭು, ‘ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ, ಹಿಮೊಫಿಲಿಯಾ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡೆಂಗೆಯಂಥ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಕ್ತಭಂಡಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ವಿ.ವಿರಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಮುಧೋಳ, ಡಾ.ಅಶ್ವಿನಿ ನರಸಣ್ಣವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ ಮಾನೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇವೇಳೆ, ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಇಂಚಲ, ಸುನೀಲ ಮರಕುಂಬಿ, ಅಶೋಕ ಈಟಿ, ಸುಶಿಲ ರೇಡೇಕರ, ಉಮೇಶ ಕುರ್ಯಾಳಕರ, ಸಂದೇಶ ಬಾನೆಕರ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-21-1498284615</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>