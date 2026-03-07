ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬಜೆಟ್‌: ಏತ ನೀರಾವರಿ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಗದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ, ಹುಸಿಯಾದ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:58 IST
