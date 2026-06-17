ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳಲ್ಲ, ಬಳಕೆಯಾದ ಗುಂಡಿನ ತುಂಡುಗಳು

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳಲ್ಲ. ಬಳಕೆಯಾದ ಗುಂಡಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಲೆಡ್ (ಸೀಸದ ತುಂಡುಗಳು). ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಬಳಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಣ ಕಸ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆಯಾದ ಗುಂಡುಗಳ ಚೂರುಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. 59 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು’ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಭರಮನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂಡಿತ ಬಡಿಗೇರ ಎಂಬುವವರು ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಾದ ಗುಂಡುಗಳ ಸೀಸದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಅವರು ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. 2003ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕೆಲಸದವರು ವ್ಯರ್ಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪೊಲೀಸರು 73 ಕೆಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ (1963) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-21-1167457666</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>