<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುಪುಷ್ಯಾಮೃತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ₹599 ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಥಣಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಹಾಗೂ ರಬಕವಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಚಂದುಕಾಕಾ ಸರಾಫ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿರುಚಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ರೀತಿ 2.0’ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 15 ಗ್ರಾಂ.ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಲಾಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದ್ದು, ಕೈಗೆಟುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-21-610961398</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>