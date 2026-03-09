ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಜಕೀಯ ತಿಕ್ಕಾಟ: ಸಿಟೀಸ್‌ 2.0 ಯೋಜನೆ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ

ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಲು ತಯಾರಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:56 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:56 IST
ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್‌ ಸೇಠ್‌ ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಬೇಕು. ಅವರದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
-ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ
