ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
belagavi

ಬೆಳಗಾವಿ: ₹75 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:51 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:51 IST
ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂ. ‍ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಲಹಾ ಕಂಪನಿ ಅವಲೋಕನದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

