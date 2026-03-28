ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರಕುಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ: ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಅನಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ-ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಅವ್ವಕ್ಕ ಕೋಲಕಾರ (46) ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಅವ್ವಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸರಕುಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಚಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಅವ್ವಕ್ಕ ಅವರು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ಹನುಮಂತ ಕಲಾದಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಅವ್ವಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ₹50 ಸಾವಿರ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.</p>