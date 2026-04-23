ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಳವನ ಪ್ರವಾಸ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 43ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜೋಶಿ ಅವರು 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಳವನ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.</p>.<p>43ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಈ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಪರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂತೋಷ, ನಗು, ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ‘ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೋ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ; ನಮ್ಮನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ವಾಣಿ ಅವರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-21-1996708754</p>