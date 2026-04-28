ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಗೋಮಾತಾ ಗೌರವ ದಿನ’ದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಸು–ಕರುಗಳನ್ನೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರು.</p>.<p>‘ಗೋವುಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಗೋಮೂತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಗೋವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಗೋಲ್ವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೀಲೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಎಲ್.ಪ್ರಕಾಶ, ಆನಂದ ನವಲೆ, ಮಾರುತಿ ಕೆ, ರವಿ ಕೋಕ್ಕಿತಕರ, ಭರತ ಪಾಟೀಲ, ಕೀರಣ ಗಾವಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಡಲಗಿ: ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹಸುವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ಗೋಮಾತಾ ಗೌರವ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗೋ ಭಕ್ತರ ಸಹಿ ಇರುವ ಸಂಗ್ರಹ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಗೋ ಭಕ್ತರು ಮೂಡಲಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೆ ಮನವಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೋಮಾತೆಯ ಗೌರವದ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ಬಸು ಪಡತಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಗೋ-ವಂಶವು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋ-ವಂಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಕಾಕ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಅಂಕುಶ ರೇಣುಕಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನಾ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕುಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜು ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದು ಗರೀಬ, ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಜರಂಗ ದಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಾಂತೇಶ ಮುಗಳಖೋಡ, ದುಂಡಪ್ಪ ಹಳ್ಳೂರ, ರಜನಿಕಾಂತ ನಾಯಿಕ, ಸಂದೀಪ ಸಾನವಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಾನವಾಲೆ, ಸಚೀನ ಸಾನವಾಲೆ, ವಿಎಚ್ಪಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ ದಾನು ತಂಬೂರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-21-1523349441</p>