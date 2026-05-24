ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಬಾಗದ ನಿವಾಸಿ ವಿಶಾಲ ನಾಗೋಜಿ ಪಾಟೀಲ (28) ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ರೋಹನ್ ಎಂಬಾತನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂಜಾಟ ಬಂಧನ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಐದು ಪ್ರತ್ಯೆಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಜಗಾವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಮಟ್ಕಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಜಗಾಂವದ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಹದೇವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶೇಲ್ಯಾಗೋಳ (56), ಹಳೆ ಬಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಬಾಟರೋಡ್ನ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಶ್ರೀಧರ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ (57), ಶಹಾಪುರದ ನಾಸಿರ ಅಹ್ಮದ್ ನೌಶಾದ ಬೋಜಗಾರ (36) ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಫ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಿಲಕವಾಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಾವರ್ನ ವಿನಾಯಕ ರಾಮದಾಸ ಬೀಡಿಕರ (26) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಸುಧೀರ ಬಸವಣ್ಣಿ ಗುಂಡಾನಿ (31) ಹಾಗೂ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈರಲೆಸ್ ಗೌಂಡ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾದೇವ ನಗರದ ದೀಪಕ ಶಿವಾಜಿ ಸೋನಾಜಿ (30) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ