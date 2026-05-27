ಬೆಳಗಾವಿ: ‘ಕೊರತೆ’ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌

ಬೆಳಗಾವಿ: ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕೋಚ್ಗಳಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ...

ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು.

ನಗರದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ, ಜುಡೊ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಚ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವರು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1ರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ತರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ.

'ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯದೇ, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕುಸಿಯುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 22 ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಇರುವುದು 11 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮೂವರಷ್ಟೇ.

ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಆಧಾರ: ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಹಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಧನೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

'ಬೇಕಿವೆ ಉತ್ತಮ ಸೈಕಲ್ಗಳು'

'ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಹಾಳಾದರೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು.

ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ