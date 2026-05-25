ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಪಾಯಕಾರಿ 187 ಮರಗಳ ಹನನ ಚುರುಕು

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ 187 ಮರಗಳ ಹನನ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕಿನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಲ್ಮೊಹರ್, ರೇನ್ಟ್ರೀ, ಸಿಲ್ವರ್ಓಕ್ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮರಗಳು ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳ ಬೇರುಗಳ ಹಿಡಿತವೂ ಸಡಿಲ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡ ಕೂಡ ಟೊಳ್ಳು. ಪರಿಣಾಮ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಬುಡಸಮೇತ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹನುಮಂತ ಕಲಾದಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ 187 ಮರಗಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಗಳ ತೆರವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50 ಮರಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಂಬೆ– ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

30 ದೂರು ಸ್ವೀಕಾರ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ದೂರುಗಳು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ದೂರು ಬಂದ ದಿನವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮರಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದು ಹರಾಜಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-21-1723612221