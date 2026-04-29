ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ: ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದ ಕಮಲ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಾಲ್ಕನೇಯ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಹಾಗೂ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಈ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ ಹನಮಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಭರತೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರ ದಂಪತಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಯಜಮಾನ ಪದ ಸ್ವೀಕರಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಹಲಗಿ ಮೇಳ, ಚಂಡಿ ವಾದ್ಯ, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರ ಭಜನೆ, ಕೋಲಾಟ, ಲೇಜಿಮ್ ಮುಂತಾದವು ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಕಮಲ ಬಸದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ರಥೋತ್ಸವ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಮಠ ರಸ್ತೆ, ನರಗುಂದಕರ ಭಾವೆ ವೃತ್ತ, ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವಣಗಲ್ಲಿ, ಟಿಳಕಚೌಕ, ಅನಂತಶಯನ ಗಲ್ಲಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ, ಶೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಮಠ ಗಲ್ಲಿ , ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಕಮಲ ಬಸದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-21-468105272</p>