ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌: ₹11 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ: ವೃದ್ಧನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಂದ ₹11 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫೆ.20ರಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಶಹಾಪುರದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಾಂದೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧನ ಹೆದರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ ಪಡೆದು, ಹಣ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ವೃದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಂಧನ: ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆಯ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಕೆ.ಕಂಗ್ರಾಳಿಯ ಸಾಗರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಶುಭಂ ವೆಂಕಟೇಶ ರೆಡ್ಡಿ (25) ಹಾಗೂ ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಯಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ (19) ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ದರೋಡೆಕೋರ ಬಂಧನ: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಗೋಕಾಕ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಣ್ಣಭೀಮಪ್ಪ ತಪಸಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹6.90 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಅಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಕಾಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ (42) ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಲೆ: 8 ಜನ ಬಂಧನ: ಹಳೆಯ ವೈಷ್ಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು 8 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (50) ಕೊಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಹ ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇಮಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುದಕಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ (49), ಮಂಜುನಾಥ ಮಾರುತಿ ಬಳಗನ್ನವರ (27), ರುದ್ರಪ್ಪ ಚೂನಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿವನಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ (36), ವಿಜಯ ಸುರೇಶ ಬಳಗನ್ನವರ (26), ಸೂರಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ (56), ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಸಿಂಗಾಡಿ ವಯಸ್ಸು (21), ನಾಗರಾಜ ರಾಮಪ್ಪ ಬಳಗನ್ನವರ (26) ಹಾಗೂ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಳಗನ್ನವರ (45) ಅವರನ್ನು ನೇಸರಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>