₹15.45 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಹೆಸರಿ ನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ₹15.45 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹1 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದಿನ ವೆಂಕದೋತ್ ಶರತ್ ನಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ದೇಗಾವತ ಶ್ರೀಪಾದ ನಾಯಿಕ ಬಂಧಿತರು. ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬರು ತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಹಲವು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಟಿಳಕವಾಡಿಯ ಅಜೀತ ಸರಾಫ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಂಚಕರು, 'ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮ್ ಇವೆ. ನೀವು ಜೆಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ನರೇಶ ಗೋಯಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹15.45 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆ ಎಸಿಪಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಟೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಾಬಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'ಇದು ₹10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>